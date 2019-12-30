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    Під час пожежі у будинку на Позняках загинув чоловік

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    Рятувальники ліквідували пожежу у квартирі - Під час пожежі у будинку на Позняках загинув чоловік
    Рятувальники ліквідували пожежу у квартирі
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася у багатоповерхівці на Позняках

    У неділю, 29 грудня, сталася пожежа у 14-поверховому житловому будинку на вул. Княжий Затон, 19 у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 13:10.

    На місце виклику прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в одній із квартир на 4-му поверсі. Під час розвідки у коридорі бійці виявили тіло чоловіка, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 13:48 рятувальники локалізували загоряння на площі 20 кв. м та о 13:51 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі згоріли особисті та побутові речі, меблі, закопчено стіни та стелю квартири.

    На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

    Причина займання та обставини смерті чоловіка наразі встановлюються.

    Як повідомлялося, 28 грудня столичні рятувальники ліквідували пожежу на території Інституту екогігієни та токсикології.

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