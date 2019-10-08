Під час пожежі на проспекті Перемоги ледь не загинула жінка (фото)



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Займання сталося на кухні двохкімнатної квартири Фото: ДСНС

Рятувальники вивели з палаючої квартири жінку похилого віку

7 жовтня сталася пожежа в одній із квартир на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку на проспекті Перемоги, 9/47 у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 101 о 08:27.

По прибуттю перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на кухні двохкімнатної квартири, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

У ході розвідки вогнеборці вивели на свіже повітря мешканку квартири 1940 року народження, котра на момент загоряння знаходились в одній із кімнат.

О 08:42 пожежу було локалізовано, а вже о 08:44 - ліквідовано.

Внаслідок займання вогнем пошкоджено кухонні меблі, побутову техніку закопчено стіни та стелю кухні.

При ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.