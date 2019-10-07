На Одещині згоріла яхта місцевого депутата



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Яхта Шаєвського знаходилася на причалі в селі Бурлача Балка Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Пожежа на яхті сталася пізно ввечері у неділю, 6 жовтня

На Одещині на причалі в селі Бурлача Балка сталася пожежа на яхті депутата Таїрівської об'єднаної територіальної громади Всеволода Шаєвського.

Про пожежу на яхті Шаєвського пишуть у соцмережі Facebook.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області, інформація про пожежу надійшла рятувальникам 6 жовтня о 23:13.

«Рятувальники ліквідували пожежу на площі 30 кв м о 23:56. Загиблих та постраждалих немає», - говориться у повідмоленні.

Зазначається, що до ліквідації пожежі від ДСНС були залучені дві одиниці основної пожежної техніки та 10 чоловік особового складу, від пожежної команди Чорноморського рибпорту залучались одна одиниця техніки та чотири працівника.

Причина пожежі та збиток встановлюються.