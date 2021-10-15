Під Києвом автомобіль збив дитину на переході і водій втік з місця ДТП (фото)

Поліцейські Київщини оперативно розшукали водія, який збив дитину

14 жовтня близько 19 години в місті Бровари на пішохідному переході водій скоїв наїзд на 12-річну дівчинку та зник з місця події. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На виклик одразу прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

Потерпілу з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до місцевої лікарні.

Для встановлення та затримання водія на території Київщини було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовані усі наряди поліції.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали у місті Бориспіль автомобіль Seat та водія, причетного до ДТП. Винуватцем виявився 45-річний житель Бориспільщини.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.

Як повідомлялося, 14 жовтня на 51 км автодороги Київ–Чоп трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda: відбійник наскрізь пробив автомобіль, пройшовши через вікно біля водія і пасажира спереду.