Жахлива ДТП під Києвом: відбійник наскрізь пробив автомобіль (фото)

Відбійник пройшов через вікно біля водія і пасажира спереду

У ДТП не обійшлося без постраждалих

14 жовтня на 51 км автодороги Київ–Чоп трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Skoda. Автопригода сталась близько 13 години. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Як видно на фото, оприлюднених правоохоронцями, відбійник наскрізь пробив автомобіль, пройшовши через вікно біля водія і пасажира спереду.

У результаті ДТП є потерпілі, але поліція не повідомляє про їхній стан і кількість.

Через ДТП було ускладнено рух транспортну в обох напрямках.

Слідчі будуть встановлювати всі обставини події.

Як повідомлялося, 11 жовтня на Кільцевій дорозі у напрямку Теремків у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися легковики Ford та Chevrolet. У ДТП потрапила сім'я з маленькими дітьми.