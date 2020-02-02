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    Під Києвом бійцівський пес відомої телеведучої жахливо пошматував двох жінок (фото)

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    Пітбуль - Під Києвом бійцівський пес відомої телеведучої жахливо пошматував двох жінок (фото)
    Пітбуль

    Агресивних псів регулярно відпускають гуляти без намордників

    У Києво-Святошинському районі пес бійцівської породи, власниця якого є відомою телеведучою, напав на двох жінок, повідомляє Столичний регіон.

    У соцмережі обговорюють напад на людей бійцівського собаки, що належить відомій ведучой телеканалу «Україна» Олені Кот. Відзначається, що подібне з її тваринами відбувається не вперше, але до сих пір все обходилося без особливого розголосу.

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    Телеведуча зі своїм собакою

    Першою про інцидент в селі Крюковщина під Києвом повідомила колега Кот, журналістка Олена Закусило. За її інформацією, дві мешканки мікрорайону «Євромісто» Оксана та Ірина вийшли на прогулянку з своїми собаками на повідках. На прилеглому пустирі їх атакували два бійцівських пса без намордників.

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    Жінки закрили собою своїх собак і отримали численні рвані рани.

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    Під Києвом бійцівський пес відомої телеведучої жахливо пошматував двох жінок (фото)
    Під Києвом бійцівський пес відомої телеведучої жахливо пошматував двох жінок (фото)
    Під Києвом бійцівський пес відомої телеведучої жахливо пошматував двох жінок (фото)
    Під Києвом бійцівський пес відомої телеведучої жахливо пошматував двох жінок (фото)
    Під Києвом бійцівський пес відомої телеведучої жахливо пошматував двох жінок (фото)
    Під Києвом бійцівський пес відомої телеведучої жахливо пошматував двох жінок (фото)
    Під Києвом бійцівський пес відомої телеведучої жахливо пошматував двох жінок (фото)

    «Була викликана поліція, швидка, жінок забрали … в Боярську поліцію, протокол складено, але журналістка прикривається скоринкою журналіста і відкрито заявляє, що їй нічого не буде, так як вона відома людина», – йдеться в повідомленні.

    У соцмережі уточнили, що агресивних псів регулярно відпускають гуляти без намордників, а тим, хто робить зауваження господині про це, вона загрожує своїми ж собаками. Також стало відомо, що після попереднього випадку нападу журналістка приходила на пост охорони і знімала те, що відбувається під виглядом звичайного свідка.

    Київщина напад Україна поліція
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