Під Києвом бійцівський пес відомої телеведучої жахливо пошматував двох жінок (фото)



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Агресивних псів регулярно відпускають гуляти без намордників

У Києво-Святошинському районі пес бійцівської породи, власниця якого є відомою телеведучою, напав на двох жінок, повідомляє Столичний регіон.

У соцмережі обговорюють напад на людей бійцівського собаки, що належить відомій ведучой телеканалу «Україна» Олені Кот. Відзначається, що подібне з її тваринами відбувається не вперше, але до сих пір все обходилося без особливого розголосу.

Телеведуча зі своїм собакою

Першою про інцидент в селі Крюковщина під Києвом повідомила колега Кот, журналістка Олена Закусило. За її інформацією, дві мешканки мікрорайону «Євромісто» Оксана та Ірина вийшли на прогулянку з своїми собаками на повідках. На прилеглому пустирі їх атакували два бійцівських пса без намордників.

Жінки закрили собою своїх собак і отримали численні рвані рани.

«Була викликана поліція, швидка, жінок забрали … в Боярську поліцію, протокол складено, але журналістка прикривається скоринкою журналіста і відкрито заявляє, що їй нічого не буде, так як вона відома людина», – йдеться в повідомленні.

У соцмережі уточнили, що агресивних псів регулярно відпускають гуляти без намордників, а тим, хто робить зауваження господині про це, вона загрожує своїми ж собаками. Також стало відомо, що після попереднього випадку нападу журналістка приходила на пост охорони і знімала те, що відбувається під виглядом звичайного свідка.