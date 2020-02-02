Якщо влада вагається отримувати статус головного союзника США, суспільство має тиснути, – Піонтковський



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Зеленський повинен негайно звернутися до США, зараз або ніколи – плітолог

Громадянське суспільство України має об’єднатися навколо цілком реальної вимоги щодо підтвердження заявки на головного союзника Сполучених Штатів за межами блоку НАТО.

Про це заявив політолог Андрій Піотковський (Вашингтон, округ Колумбія) в ефірі щотижневої програми «Студія Захід» з Антоном Борковським, що вийшла на телеканалі Еспресо.TV.

Основний союзник поза НАТО (англ. Major Non-NATO Ally або MNNA) – визначення уряду Сполучених Штатів Америки, що характеризує виключно тісні стратегічні і військові відносини з країнами, які не є членами НАТО.

Введення подібного статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі, можливість участі у спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь у ряді обмежених контртерористичних заходів, поставка обмежених видів озброєння, спільна участь у космічних проектах.

Статус MNNA був законодавчо визначений у 1989. Наявність статусу не визначається входженням країн у ті чи інші військові блоки.