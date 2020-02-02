Китай вийшов на перше місце серед країн-торгових партнерів України



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Ключовими пріоритетами співпраці є сільське господарство, енергетика та енергоефективні технології, туризм, культурний та науковий обмін, космічна галузь

За 11 місяців минулого року Китай вийшов на перше місце серед країн – торгових партнерів України. Про це йдеться в повідомленні у Facebook Офісу віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби.

«За 11 місяців 2019 року Китай вийшов на перше місце серед країн – торгових партнерів України. Товарообіг зріс на 32,5% і досяг $11,7 млрд. Ключовими пріоритетами співпраці з КНР зараз є сільське господарство, енергетика та енергоефективні технології, туризм, культурний та науковий обмін, космічна галузь», – зазначає Офіс.

Також повідомляється, що за участі віце-прем’єр-міністра відбулось засідання Української частини Комісії зі співробітництва між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки.

«КНР – наш стратегічний партнер. З одного боку, маємо підтримувати загальнополітичну рамку співробітництва, з іншого – починати нові, вигідні для України, масштабні проєкти і відкривати нові можливості, зокрема, для підвищення інтенсивності торгівлі та розвитку української економіки і інфраструктури», – наголосив Кулеба на засіданні.

Нагадаємо, міжнародне агентство Moody’s оцінило вплив коронавірусу на світову економіку.

Як повідомлялося, Китай попросив у ЄС допомоги для боротьби з коронавірусом.

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