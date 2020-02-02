  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Китай вийшов на перше місце серед країн-торгових партнерів України

    • Розсилка
    Китай вийшов на перше місце серед країн-торгових партнерів України

    Ключовими пріоритетами співпраці є сільське господарство, енергетика та енергоефективні технології, туризм, культурний та науковий обмін, космічна галузь

    За 11 місяців минулого року Китай вийшов на перше місце серед країн – торгових партнерів України. Про це йдеться в повідомленні у Facebook Офісу віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби.

    «За 11 місяців 2019 року Китай вийшов на перше місце серед країн – торгових партнерів України. Товарообіг зріс на 32,5% і досяг $11,7 млрд. Ключовими пріоритетами співпраці з КНР зараз є сільське господарство, енергетика та енергоефективні технології, туризм, культурний та науковий обмін, космічна галузь», – зазначає Офіс.

    Також повідомляється, що за участі віце-прем’єр-міністра відбулось засідання Української частини Комісії зі співробітництва між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки.

    «КНР – наш стратегічний партнер. З одного боку, маємо підтримувати загальнополітичну рамку співробітництва, з іншого – починати нові, вигідні для України, масштабні проєкти і відкривати нові можливості, зокрема, для підвищення інтенсивності торгівлі та розвитку української економіки і інфраструктури», – наголосив Кулеба на засіданні.

    Нагадаємо, міжнародне агентство Moody’s оцінило вплив коронавірусу на світову економіку.

    Як повідомлялося, Китай попросив у ЄС допомоги для боротьби з коронавірусом.

    Читайте також: Росія зазнала великих збитків через епідемію коронавірусу
    економіка Китай технології Україна Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ