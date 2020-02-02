  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Українська режисерка отримала нагороду за кращу режисуру на кінофестивалі Sundance у США

    • Розсилка
    Українська режисерка отримала нагороду за кращу режисуру на кінофестивалі Sundance у США

    Sundance – національний американський кінофестиваль незалежного кіно

    Робота режисерки Ірина Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» (The Earth is blue as an orange) отримала нагороду на американському кінофестивалі Sundance.

    Про це Цілик повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    4747_01Українська режисерка Ірина Цілик

    «Друзі, це капець, я виграла нагороду «Краща режисура» на фестивалі Sundance! Що я відчуваю? Я трохи згодом напишу, що я відчуваю. Ох», – написала вона. 

    im-kino

    Як повідомлялося, фестиваль незалежного кіно Sundance оголосив учасників програми, до якої увійшов україно-литовський документальний фільм «Земля блакитна, як апельсин». Під час кінофестивалю відбудеться світова прем’єра стрічки «Земля блакитна, як апельсин».

    США кіно Україна фестиваль фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ