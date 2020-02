Українська режисерка отримала нагороду за кращу режисуру на кінофестивалі Sundance у США



Sundance – національний американський кінофестиваль незалежного кіно

Робота режисерки Ірина Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» (The Earth is blue as an orange) отримала нагороду на американському кінофестивалі Sundance.

Про це Цілик повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Українська режисерка Ірина Цілик

«Друзі, це капець, я виграла нагороду «Краща режисура» на фестивалі Sundance! Що я відчуваю? Я трохи згодом напишу, що я відчуваю. Ох», – написала вона.

Як повідомлялося, фестиваль незалежного кіно Sundance оголосив учасників програми, до якої увійшов україно-литовський документальний фільм «Земля блакитна, як апельсин». Під час кінофестивалю відбудеться світова прем’єра стрічки «Земля блакитна, як апельсин».