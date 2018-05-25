Під Києвом будують гігантський хлібозавод за 22 млн євро

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Відкриття заводу планується на серпень 2018 року в смт Нові Петрівці

Один з найбільших виробників хліба і хлібобулочних виробів в Україні холдинг «Хлібні інвестиції» будує завод з виробництва заморожених хлібних виробів.

Як стало відомо Delo.ua, відкриття заводу планується на серпень 2018 року в смт Нові Петрівці Київської області, поряд з існуючим хлібозаводом.

Будівництво заводу почалося більше року тому.

Сума інвестицій в проект складе 22 млн євро. Важливо відзначити, що підприємство будується за рахунок власних коштів і за рахунок кредитних коштів.

При введенні всіх необхідних потужностей обсяг виробництва на підприємстві складе 90 тонн на добу. Це дозволить реалізовувати продукцію як в Україні, так і на інших ринках.

«Перший столичний хлібозавод» знаходиться в селі Нові Петрівці. Він був відкритий в 2012 році, а в 2016 році завод модернізували і відкрили другу чергу. Загальна потужність підприємства зросла до 150 тонн продукції за добу. У розширення виробництва було інвестовано $6 млн.

До складу холдингу «Хлібні інвестиції» входять ПAO «Теремно Хліб» (Волинська обл.), ТОВ «Бердичівський хлібозавод» (Житомирська обл.), ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» (Чернівці), «Перший столичний хлібозавод» (Київ), ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» (Івано-Франківськ).