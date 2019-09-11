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    Під Києвом чоловік закидав поліцейських гранатами

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    Фігурант кримінального провадження під час затримання напав на поліцейських - Під Києвом чоловік закидав поліцейських гранатами
    Фігурант кримінального провадження під час затримання напав на поліцейських
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронцям вдалося знешкодити та затримати зловмисника

    У Ірпені Київської області у вівторок, 10 вересня, підозрюваний, якого намагалися затримати працівники поліції, закидав їх гранатами.

    Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає відділ комунікації поліції Київської області.

    Чоловік, на затримання якого виїхали правоохоронці, підозрюється у вчинені злочину передбаченого ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а саме - завданні ножового поранення.

    «Підозрюваний забарикадувався у будинку, чинив спротив поліцейським, а потім кинув у їх бік дві гранати та намагався втекти. На щастя, вони не спрацювали», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронцям вдалося знешкодити та затримати зловмисника та під час обшуку в його оселі виявили та вилучили два боєприпаси, зброю, набої та ніж, які відправлено на відповідні експертизи.

    Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального Кодексу України, поліція проводить слідчі дії для дачі відповідної правової кваліфікації.

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