Під Києвом чоловік закидав поліцейських гранатами



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Фігурант кримінального провадження під час затримання напав на поліцейських Фото: Нацполіція

Правоохоронцям вдалося знешкодити та затримати зловмисника

У Ірпені Київської області у вівторок, 10 вересня, підозрюваний, якого намагалися затримати працівники поліції, закидав їх гранатами.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає відділ комунікації поліції Київської області.

Чоловік, на затримання якого виїхали правоохоронці, підозрюється у вчинені злочину передбаченого ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а саме - завданні ножового поранення.

«Підозрюваний забарикадувався у будинку, чинив спротив поліцейським, а потім кинув у їх бік дві гранати та намагався втекти. На щастя, вони не спрацювали», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцям вдалося знешкодити та затримати зловмисника та під час обшуку в його оселі виявили та вилучили два боєприпаси, зброю, набої та ніж, які відправлено на відповідні експертизи.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального Кодексу України, поліція проводить слідчі дії для дачі відповідної правової кваліфікації.