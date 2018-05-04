Під Києвом діти замість грамот на змаганнях отримали агітаційні календарі
- Сьогодні, 17:50
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Учасники змагань отримали календарі, де зображена голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова
Чиновники Києво-Святошинської районної держадміністрації нагородили переможців дитячих легкоатлетичних змагань настінними календарями із зображенням голови РДА Мирослави Смірнової.
Про це пише «Моя Київщина» з посиланням на допис Тетяни Черненко у Facebook.
Повідомляється, що діти замість медалей та грамот на змаганнях отримали календарі, де зображена голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова на фоні столичного пейзажу.
«Певно, наближення виборів позбавляє політиків адекватності. Такі календарі роздали як призи переможцям районних змагань з легкої атлетики серед учнів спортивних шкіл та секцій. Ну от для чого школярам календар з «якоюсь тьоткою», як висловилась моя дочка? Якщо не спроможні на щось пристойне у призах, то не позортеся – дітям достатньо медалі і грамоти!» - прокоментувала Черненко.