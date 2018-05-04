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    Під Києвом діти замість грамот на змаганнях отримали агітаційні календарі

    Учасники змагань отримали календарі, де зображена голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова
    Чиновники Києво-Святошинської районної держадміністрації нагородили переможців дитячих легкоатлетичних змагань настінними календарями із зображенням голови РДА Мирослави Смірнової. Про це пише «Моя Київщина» з посиланням на допис Тетяни Черненко у Facebook. Повідомляється, що діти замість медалей та грамот на змаганнях отримали
    • Сьогодні, 17:50
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    Календар із зображенням голови Києво-Святошинської РДА Смірнової
    Календар із зображенням голови Києво-Святошинської РДА Смірнової

    Учасники змагань отримали календарі, де зображена голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова

    Чиновники Києво-Святошинської районної держадміністрації нагородили переможців дитячих легкоатлетичних змагань настінними календарями із зображенням голови РДА Мирослави Смірнової.

    Про це пише «Моя Київщина» з посиланням на допис Тетяни Черненко у Facebook.

    Повідомляється, що діти замість медалей та грамот на змаганнях отримали календарі, де зображена голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова на фоні столичного пейзажу.

    «Певно, наближення виборів позбавляє політиків адекватності. Такі календарі роздали як призи переможцям районних змагань з легкої атлетики серед учнів спортивних шкіл та секцій. Ну от для чого школярам календар з «якоюсь тьоткою», як висловилась моя дочка? Якщо не спроможні на щось пристойне у призах, то не позортеся – дітям достатньо медалі і грамоти!» - прокоментувала Черненко.

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