Під Києвом голова виборчої комісії тікав з дільниці через вікно, прихопивши з собою печатку



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Під час підрахунку голосів поліцейські Київщини зафіксували правопорушення

31 березня, упродовж доби, до поліції Київщини найшло 118 повідомлень про порушення виборчого права. З них 77 повідомлень під час перевірки не знайшли свого об’єктивного підтвердження. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Одне з правопорушень виборчого законодавства сталося на виборчій дільниці смт Глеваха. Представник однієї з громадських організацій намагався покинути виборчу дільницю під час підрахунку голосів. На допомогу навіть покликав своїх колег, які викликали йому медичну допомогу. Однак, це йому не допомогло і він покинув ДВК після підрахунку бюлетенів.

У селі Рославичі, що на Васильківщині, голова виборчої комісії тікав з дільниці через вікно, прихопивши з собою печатку. Він викликав швидку допомогу і за станом здоров’я намагався виїхати з печаткою до лікарні.

Ще одна заява про правопорушення надійшла до Білоцерківського відділу поліції від місцевого жителя. Він скаржився, що його в статусі офіційного спостерігача не впускають до приміщення виборчої дільниці для підрахунку голосів. Як з’ясували поліцейські, йому не дозволили бути присутнім під час підрахунку голосів, оскільки чоловік не був зареєстрований у журналі реєстрації спостерігачів у визначний період часу.

Працівники поліції оперативно реагували на всі повідомлення, на місцях проводили ретельну перевірку.

Наразі поліцейські столичної області продовжують проводити перевірку за усіма зареєстрованими фактами порушень у сфері виборчого права. Після чого подіям буде надана правова кваліфікація.

Як повідомлялося, столичні поліцейські розпочали два кримінальних провадження та склали 4 адмінпротоколи у день голосування на виборах президента України.

Загалом у день виборів столична поліція зареєструвала 232 повідомлення про порушення, які стосувалися виборчого процесу.

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