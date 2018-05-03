Під Києвом квартирантка зарізала господаря помешкання

Зловмисниця намагалася заплутати поліцейських, щоб уникнути покарання

У місті Буча, що під Києвом, 42-річна квартирантка зарізала власника помешкання, бо він розбудив її серед ночі. Разом зі своїм співмешканцем зловмисниця намагалася заплутати поліцейських, щоб уникнути покарання. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. «Версія орендаторів житла виглядала наступним



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Зловмисниця намагалася заплутати поліцейських, щоб уникнути покарання

У місті Буча, що під Києвом, 42-річна квартирантка зарізала власника помешкання, бо він розбудив її серед ночі. Разом зі своїм співмешканцем зловмисниця намагалася заплутати поліцейських, щоб уникнути покарання. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Версія орендаторів житла виглядала наступним чином. 38-річний господар нібито посеред ночі з останніх сил дістався додому з тяжким пораненням. Вони намагалися його врятувати й одразу викликали швидку. Проте цей сюжет змусив поліцейських засумніватися. Місцеві патрульні не раз виїздили за адресою через п’яні сварки мешканців квартири. До того ж на сходах в під’їзді правоохоронці не виявили жодної краплі крові», - йдеться в повідомленні.

Інтуїція оперативників не підвела, винуватицю трагедії затримали за гарячими слідами. За дві години вже протверезіла винаймачка кімнати зізналася у скоєному.

«Виявилося, що близько третьої години ночі квартирантка разом із своїм співмешканцем після розпивання алкоголю спали. Жінку розбудив власник квартири, який щойно прийшов та намагався потрапити всередину. Це розлютило жінку і вона схопила зі столу ніж. Після скоєного зловмисниця розбудила свого чоловіка і той зателефонував в лікарню», - інформують у поліції.

На жаль, врятувати життя потерпілого не вдалося. Чоловік помер в реанімаційному відділенні під час надання йому медичної допомоги.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Знаряддя злочину поліція вилучила. Жінка наразі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Триває досудове розслідування.