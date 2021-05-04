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    Події в Україні

    На Чернігівщині водій-іноземець збив велосипедисток і намагався втекти з України

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    Поліція Чернігівщини розшукала водія вантажівки, який збив двох велосипедисток - На Чернігівщині водій-іноземець збив велосипедисток і намагався втекти з України
    Поліція Чернігівщини розшукала водія вантажівки, який збив двох велосипедисток
    Фото: Нацполіція

    Громадянину Туреччини загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років

    У Чернігівській області водій вантажного автомобіля в ніч на 3 травня скоїв наїзд на двох велосипедисток, що рухалися в попутному напрямку. Винуватець ДТП втік із місця події і спробував виїхати за межі України.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

    «Як повідомив поліції диспетчер екстреної медичної допомоги, невідомий автомобіль наїхав на двох 33–річних місцевих жінок і зник. Медики доставили їх у центральну районну лікарню в Городні. Одна із жінок від отриманих травм померла в лікарні», – йдеться в повідомленні.

    На місці аварії правоохоронці виявили уламки вантажного автомобіля і два велосипеди з ушкодженнями.

    На пошуки водія були направлені всі наряди Чернігівського районного управління поліції. Від прикордонників Чернігівського загону надійшла інформація, що через пункт пропуску Сеньківка намагається виїхати громадянин Туреччини.

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    На Чернігівщині водій-іноземець збив велосипедисток і намагався втекти з України
    На Чернігівщині водій-іноземець збив велосипедисток і намагався втекти з України
    На Чернігівщині водій-іноземець збив велосипедисток і намагався втекти з України
    Фото: Нацполіція

    Він перебуває за кермом вантажного авто, що має характерні для ДТП пошкодження. Прикордонники затримали водія до приїзду поліції.

    Тест на стан алкогольного сп'яніння показав, що в організмі 36-річного іноземця було 0,9 проміле алкоголю.

    Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до смерті людини).

    Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.

    Теги: прикордонники ДТП Чернігівщина водій автомобіль
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