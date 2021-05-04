На Чернігівщині водій-іноземець збив велосипедисток і намагався втекти з України

Поліція Чернігівщини розшукала водія вантажівки, який збив двох велосипедисток

Громадянину Туреччини загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років

У Чернігівській області водій вантажного автомобіля в ніч на 3 травня скоїв наїзд на двох велосипедисток, що рухалися в попутному напрямку. Винуватець ДТП втік із місця події і спробував виїхати за межі України.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

«Як повідомив поліції диспетчер екстреної медичної допомоги, невідомий автомобіль наїхав на двох 33–річних місцевих жінок і зник. Медики доставили їх у центральну районну лікарню в Городні. Одна із жінок від отриманих травм померла в лікарні», – йдеться в повідомленні.

На місці аварії правоохоронці виявили уламки вантажного автомобіля і два велосипеди з ушкодженнями.

На пошуки водія були направлені всі наряди Чернігівського районного управління поліції. Від прикордонників Чернігівського загону надійшла інформація, що через пункт пропуску Сеньківка намагається виїхати громадянин Туреччини.

Він перебуває за кермом вантажного авто, що має характерні для ДТП пошкодження. Прикордонники затримали водія до приїзду поліції.

Тест на стан алкогольного сп'яніння показав, що в організмі 36-річного іноземця було 0,9 проміле алкоголю.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до смерті людини).

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.