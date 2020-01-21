Поліція Київщини ліквідувала черговий Telegram-канал з продажу наркотиків



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Під час обшуків у фігурантів вилучено розфасовані наркотики Фото: Нацполіція

Затримано трьох наркоторговців

Правоохоронці Київщини викрили чотирьох зловмисників віком від 17 до 21 року, які займалися збутом наркотиків у місті Біла Церква через популярний месенджер.

Так, один з наркоторгівців робив рекламні написи Telegram-каналу на стінах будівель та в публічних місцях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці провели 4 санкціоновані обшуки, в ході яких виявили і вилучили балон із фарбою, яким здійснювалися написи, мобільний телефон, банківські картки, та безпосередньо готову «продукцію» - наркотичні та психотропні речовини, розфасовані по згортках і пакетах. Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

За цінами «чорного ринку» вартість вилученого становить близько 40 тисяч гривень.

Наразі трьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі Білоцерківського відділу відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Подальшу долю затриманих вирішить суд.

Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що уродженець Луганщини організував в Ірпені незаконний бізнес з продажу канабісу та амфетаміну за допомогою месенджера Telegram.