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    Під Києвом п’яний молодик накинувся з ножем на матір і сестру

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    Поліцейські оперативно затримали 22-річного нападника&nbsp; - Під Києвом п’яний молодик накинувся з ножем на матір і сестру
    Поліцейські оперативно затримали 22-річного нападника 
    Фото: Нацполіція

    Нападник забрав з будинку родичів гроші та телефони

    Сьогодні, 3 лютого, вранці у смт Чабани Києво-Святошинського району молодик напідпитку поранив кухонним ножем в живіт матір та сестру.

    Про це до поліції повідомила небайдужа сусідка. 

    Поліцейські оперативно затримали 22-річного нападника в порядку ст. 208 КПК України. Той, забравши з будинку гроші та мобільні телефони своїх родичів, намагався громадським транспортом дістатися столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Ніж вилучили правоохоронці як речовий доказ.

    Потерпілих жінок госпіталізували, одна з них знаходиться у реанімації.

    Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу на час досудового розслідування.

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 , ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі, з конфіскацією майна.

    Триває досудове розслідування.

    Національна поліція України кримінал Київщина напад чоловік злочин
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