Під Києвом п’яний молодик накинувся з ножем на матір і сестру



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Поліцейські оперативно затримали 22-річного нападника Фото: Нацполіція

Нападник забрав з будинку родичів гроші та телефони

Сьогодні, 3 лютого, вранці у смт Чабани Києво-Святошинського району молодик напідпитку поранив кухонним ножем в живіт матір та сестру.

Про це до поліції повідомила небайдужа сусідка.

Поліцейські оперативно затримали 22-річного нападника в порядку ст. 208 КПК України. Той, забравши з будинку гроші та мобільні телефони своїх родичів, намагався громадським транспортом дістатися столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Ніж вилучили правоохоронці як речовий доказ.

Потерпілих жінок госпіталізували, одна з них знаходиться у реанімації.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу на час досудового розслідування.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 , ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.