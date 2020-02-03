Під Києвом п’яний молодик накинувся з ножем на матір і сестру
Нападник забрав з будинку родичів гроші та телефони
Сьогодні, 3 лютого, вранці у смт Чабани Києво-Святошинського району молодик напідпитку поранив кухонним ножем в живіт матір та сестру.
Про це до поліції повідомила небайдужа сусідка.
Поліцейські оперативно затримали 22-річного нападника в порядку ст. 208 КПК України. Той, забравши з будинку гроші та мобільні телефони своїх родичів, намагався громадським транспортом дістатися столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Ніж вилучили правоохоронці як речовий доказ.
Потерпілих жінок госпіталізували, одна з них знаходиться у реанімації.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу на час досудового розслідування.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 , ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі, з конфіскацією майна.
Триває досудове розслідування.