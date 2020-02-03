Зухвалі грабіжники отримали тюремний строк за напад на дідуся



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Молодики побили пенсіонера, а потім пограбували його квартиру

Дніпровським районним судом Києва засуджено двох чоловіків, які взимку 2017 року зухвало напали на пенсіонера та пограбували його.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Встановлено, що обвинувачені, перебуваючи у під’їзді поруч із квартирою 81-річного потерпілого, поводили себе голосно, у зв’язку з чим потерпілий зробив їм зауваження. Не бажаючи припиняти своє дозвілля, зловмисники агресивно відреагували на зауваження та стали наносити літньому чоловіку численні удари в область тулуба та голови, від яких останній втратив свідомість», - розповіли в прокуратурі.

Скориставшись безпорадним станом пенсіонера, зловмисники проникли до його квартири з метою заволодіння майном. Однак на підозрілий шум у помешканні відреагували сусіди. Нападники швидко втекли з місця вчинення злочину, прихопивши годинник та газовий револьвер пенсіонера.

Згідно з вироком Дніпровського районного суду Києва обвинувачених визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень) та ч. 3 ст. 186 (грабіж) КК України та засуджено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, до суду направлено обвинувальний акт відносно 21-річного уродженця Хмельницької області, який упродовж жовтня 2019 року здійснив ряд нападів на пенсіонерів у Солом’янському районі столиці.

Крім того, прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно 28-річного киянина, який упродовж червня-липня 2019 року здійснив ряд нападів на жінок у Голосіївському районі столиці.