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    Під Києвом рецидивіст порізав обличчя сину своєї співмешканки

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    Під Києвом рецидивіст порізав обличчя сину своєї співмешканки

    Судом чоловіку призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі

    За підтримки державного обвинувачення на Київщині до 8 років позбавлення волі засуджено рецидивіста, який у стані алкогольного сп’яніння металевим лезом знівечив обличчя сину своєї співмешканки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

    «Установлено, що раніше неодноразово судимий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до будинку своєї співмешканки, де між ними виникла сварка. Почувши конфлікт, з будинку вийшов син жінки, який намагався заспокоїти чоловіка, але між ними виникла бійка. Зловмисник, тримаючи в руках будівельне металеве лезо почав наносити ним удари по обличчю потерпілому», - йдеться в повідомленні.

    Своїми умисними діями рецидивіст спричинив сину своєї співмешканки умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило непоправне знівечення обличчя.

    Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури доведено вину чоловіка у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України та судом призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

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