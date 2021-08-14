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    Події в Україні

    На Черкащині автомобіль впав із дамби у воду, загинули дві людини

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    Вибратися зміг тільки один пасажир

    У місті Городище на Черкащині внаслідок падіння автомобіля з дамби в річку загинули дві людини. Про це повідомила пресслужба обласного управління Національної поліції.

    Зараз слідчі з’ясовують обставини ДТП.

    Подія сталася близько 15:00. Працівники поліції з'ясували, що водій автомобіля Fiat не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги на дамбі, після чого автомобіль потрапив у воду.

    Внаслідок аварії 35-річний водій та 40-річний пасажир загинули на місці. Обоє – жителі міста Черкаси. Ще одному пасажиру – 36-річному місцевому жителю – вдалося вибратися з авто.

    На місці події відправили слідчо-оперативна група.

    Поліція вирішила відкрити кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху.

    Городище розташоване на берегах річки Вільшанки, правої притоки Дніпра. На території міста у Вільшанку впадає річка Попівка.

    Як повідомлялося, 11 серпня у смт Гребінки Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів. Рятувальниками за допомогою гідравлічного інструменту було деблоковано тіло загиблого.

    Теги: ДТП дороги Черкаси водій автомобіль поліція річка
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    На Черкащині автомобіль впав із дамби у воду, загинули дві людини