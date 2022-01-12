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    На Одещині п'яний водій спровокував ДТП з трьома авто

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    Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на трасі Одеса-Миколаїв - На Одещині п'яний водій спровокував ДТП з трьома авто
    Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на трасі Одеса-Миколаїв
    фото з відкритих джерел

    Водія фури, який допустив зіткнення, затримали.

    У передмісті Одеси п'яний водій на вантажівці виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з трьома автівками, одна людина загинула. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася на трасі Одеса-Миколаїв.

    «Водій вантажного Renault виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення зі Skoda під керуванням 58-річного одесита. Від отриманих травм водій легковика загинув. Також в аварії механічні пошкодження отримали ще два автомобілі, люди, які перебували в них, не постраждали», – йдеться у повідомленні.

    На місці ДТП працюють правоохоронці. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, якщо вона спричинила смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

    Водія фури, який мав зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, зараз він проходить медичний огляд для встановлення вмісту алкоголю в його крові.

    Як повідомлялося, 11 січня на вулиці Протасів Яр автомобіль служби таксі Bolt врізався у стовп.

    Також 11 січня на проспекті Науки в Києві сталася масштабна ДТП.

    Теги: ДТП Одеса водій аварія Skoda
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    На Одещині п'яний водій спровокував ДТП з трьома авто