  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом відкрито нову поліцейську станцію

    • Розсилка
    Відкриття нової поліцейської станції у Великій Димерці - Під Києвом відкрито нову поліцейську станцію
    Відкриття нової поліцейської станції у Великій Димерці

    Поліцейські обслуговуватимуть території 12-ти населених пунктів, які входять у Великодимерську об’єднану територіальну громаду

    У смт Велика Димерка Броварського району Київської області відкрито нову поліцейську станцію.

    У ній цілодобово базуватимуться дільничні офіцери поліції. Вони обслуговуватимуть території 12-ти населених пунктів, які входять у Великодимерську об’єднану територіальну громаду, а це понад 23 тисячі громадян. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Станцію для працівників поліції обладнала за власний кошт об’єднана територіальна громада. У приміщенні зробили сучасний ремонт, обладнали для правоохоронців зручні робочі місця та забезпечили їх усією необхідною комп‘ютерною та побутовою технікою. У свою чергу керівництво Національна поліція України передало вартовим порядку для оперативного реагування на повідомлення новий службовий автомобіль.

    Читайте також

    На поліцейській станції також діятиме кімната прийому громадян і куточок для відвідувачів із дітьми. 

    Ще тут базуватиметься місцеве громадське формування «Захист», яке надає посильну допомогу поліції в охороні громадського порядку. 

    Т.в.о. заступника начальника поліції Київщини Павло Трясун подякував голові об’єднаної територіальної громади Анатолію Бочкарьову за сприяння в облаштуванні станції та запевнив, що поліцейські докладатимуть максимум зусиль для забезпечення якісної та оперативної роботи. 

    Читайте також
    Київщина автомобіль громада поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ