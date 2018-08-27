Під Києвом відкрито нову поліцейську станцію



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Відкриття нової поліцейської станції у Великій Димерці

Поліцейські обслуговуватимуть території 12-ти населених пунктів, які входять у Великодимерську об’єднану територіальну громаду

У смт Велика Димерка Броварського району Київської області відкрито нову поліцейську станцію.

У ній цілодобово базуватимуться дільничні офіцери поліції. Вони обслуговуватимуть території 12-ти населених пунктів, які входять у Великодимерську об’єднану територіальну громаду, а це понад 23 тисячі громадян. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Станцію для працівників поліції обладнала за власний кошт об’єднана територіальна громада. У приміщенні зробили сучасний ремонт, обладнали для правоохоронців зручні робочі місця та забезпечили їх усією необхідною комп‘ютерною та побутовою технікою. У свою чергу керівництво Національна поліція України передало вартовим порядку для оперативного реагування на повідомлення новий службовий автомобіль.

На поліцейській станції також діятиме кімната прийому громадян і куточок для відвідувачів із дітьми.

Ще тут базуватиметься місцеве громадське формування «Захист», яке надає посильну допомогу поліції в охороні громадського порядку.

Т.в.о. заступника начальника поліції Київщини Павло Трясун подякував голові об’єднаної територіальної громади Анатолію Бочкарьову за сприяння в облаштуванні станції та запевнив, що поліцейські докладатимуть максимум зусиль для забезпечення якісної та оперативної роботи.