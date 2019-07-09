У Києві авто збило безпритульну, що перебігала шість смуг руху (фото, відео)
На Деміївській площі жінка потрапила під колеса автомобіля Nissan
У понеділок, 8 липня, навпроти музею «Рошен» на Деміївській площі автомобіль збив жінку. Вона разом з подругою намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці і потрапила під колеса Nissan.
Наїзд на пішохода стався близько 21:40. Про це повідомляє Інформатор.
Дві жінки в стані алкогольного сп'яніння перебігли три смуги дороги в недозволеному місці, перелізли через відбійник і намагалися проскочити ще три. Але добігти до пункту призначення одній з них не вдалося. Жінка потрапила під колеса автомобіля Nissan.
Від удару з постраждалої злетіла кепка і тапки. За попередньою інформацією, вона отримала кілька переломів і травмувала голову. Медики надали їй першу допомогу і відвезли в міську лікарню №17.
Співробітники магазинів кажуть, що постраждала живе в районі Деміївської площі на вулиці.
За словами подруги збитої, таким чином вони переходили дорогу завжди.
Прямо під місцем аварії знаходиться підземний перехід.
На місці працював екіпаж поліції і слідчо-оперативна група.
Як повідомлялося, у неділю, 7 липня, на перетині вулиць Іллєнка та Оранжерейнї у Києві сталася аварія за участю автомобілів Nissan Patrol і Volkswagen Jetta. У салоні Nissan знаходилося четверо військових.