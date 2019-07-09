У Києві авто збило безпритульну, що перебігала шість смуг руху (фото, відео)



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Від удару з постраждалої злетіла кепка і тапки Фото: Інформатор

На Деміївській площі жінка потрапила під колеса автомобіля Nissan

У понеділок, 8 липня, навпроти музею «Рошен» на Деміївській площі автомобіль збив жінку. Вона разом з подругою намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці і потрапила під колеса Nissan.

Наїзд на пішохода стався близько 21:40. Про це повідомляє Інформатор.

Дві жінки в стані алкогольного сп'яніння перебігли три смуги дороги в недозволеному місці, перелізли через відбійник і намагалися проскочити ще три. Але добігти до пункту призначення одній з них не вдалося. Жінка потрапила під колеса автомобіля Nissan.

Від удару з постраждалої злетіла кепка і тапки. За попередньою інформацією, вона отримала кілька переломів і травмувала голову. Медики надали їй першу допомогу і відвезли в міську лікарню №17.

Співробітники магазинів кажуть, що постраждала живе в районі Деміївської площі на вулиці.

За словами подруги збитої, таким чином вони переходили дорогу завжди.

Прямо під місцем аварії знаходиться підземний перехід.

На місці працював екіпаж поліції і слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, у неділю, 7 липня, на перетині вулиць Іллєнка та Оранжерейнї у Києві сталася аварія за участю автомобілів Nissan Patrol і Volkswagen Jetta. У салоні Nissan знаходилося четверо військових.