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    У Києві авто збило безпритульну, що перебігала шість смуг руху (фото, відео)

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    Від удару з постраждалої злетіла кепка і тапки - У Києві авто збило безпритульну, що перебігала шість смуг руху (фото, відео)
    Від удару з постраждалої злетіла кепка і тапки
    Фото: Інформатор

    На Деміївській площі жінка потрапила під колеса автомобіля Nissan

    У понеділок, 8 липня, навпроти музею «Рошен» на Деміївській площі автомобіль збив жінку. Вона разом з подругою намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці і потрапила під колеса Nissan.

    Наїзд на пішохода стався близько 21:40. Про це повідомляє Інформатор.

    Дві жінки в стані алкогольного сп'яніння перебігли три смуги дороги в недозволеному місці, перелізли через відбійник і намагалися проскочити ще три. Але добігти до пункту призначення одній з них не вдалося. Жінка потрапила під колеса автомобіля Nissan.

    Від удару з постраждалої злетіла кепка і тапки. За попередньою інформацією, вона отримала кілька переломів і травмувала голову. Медики надали їй першу допомогу і відвезли в міську лікарню №17.

    Співробітники магазинів кажуть, що постраждала живе в районі Деміївської площі на вулиці.

    За словами подруги збитої, таким чином вони переходили дорогу завжди.

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    У Києві авто збило безпритульну, що перебігала шість смуг руху (фото, відео)
    У Києві авто збило безпритульну, що перебігала шість смуг руху (фото, відео)
    У Києві авто збило безпритульну, що перебігала шість смуг руху (фото, відео)
    У Києві авто збило безпритульну, що перебігала шість смуг руху (фото, відео)
    У Києві авто збило безпритульну, що перебігала шість смуг руху (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Прямо під місцем аварії знаходиться підземний перехід.

    На місці працював екіпаж поліції і слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, у неділю, 7 липня, на перетині вулиць Іллєнка та Оранжерейнї у Києві сталася аварія за участю автомобілів Nissan Patrol і Volkswagen Jetta. У салоні Nissan знаходилося четверо військових.

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