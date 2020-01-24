Під Києвом затримано банду вимагачів, у яку входив поліцейський (фото)



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Фото: Нацполіція

Зловмисники вимагали у підприємця $130 тис.

Правоохоронці Київщини викрили та затримали зловмисників, які, погрожуючи фізичною розправою, вимагали у підприємця 130 тисяч доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, наприкінці минулого року житель Петропавлівської Борщагівки отримав шокуючий «подарунок»: похоронний вінок з написом погроз йому та його родині. Приватний підприємець одразу звернувся до поліції.

За вказаним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України і розпочали низку відповідних оперативно-розшукових заходів.

Правоохоронці встановили, що спочатку, шантажуючи підприємця, лиходії вимагали 50 тисяч доларів, діючи так, ніби його «замовили» представники з кримінального кола.

Уявним рятівником виявився колишній водій-охоронець підприємця, який несподівано запропонував йому свою «допомогу». Але для того, щоб вирішити це питання, потрібно було сплатити частину від потрібної суми.

Затримали зловмисників під час отримання першого «траншу» у сумі 40 тисяч долів.

Саме чоловік, якому довіряв потерпілий, виявився вимагачем.

Встановлено, що працівник поліції разом зі своїм товаришем спланував, організував та приймав участь у вимаганні. Його поплічник вже був засуджений за скоєння вимагання, хуліганство та незаконний обіг зброї.

А поліцейський у свій час був звільнений з лав НП за отримання неправомірної вигоди і цього року поновлений судом на службі.

Наразі двоє зловмисників затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про оголошення підозри чоловікам. Міру запобіжного заходу для них обере суд.

Триває досудове розслідування.