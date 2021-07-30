Сутички під Офісом Зеленського: на 12 осіб склали адмінпротоколи

На 12 правопорушників громадського порядку під час масових заходів складено адміністративні протоколи

На 12 правопорушників громадського порядку під час масових заходів складено адміністративні протоколи

Молодики агресивно себе поводили, провокували правоохоронців та інших учасників мітингу на конфлікт

Після сутичок під Офісом президента на 12 осіб склали адмінпротоколи. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Раніше поліція затримала двох осіб і склала на них протоколи за статтею про дрібне хуліганство.

Молодики агресивно себе поводили, провокували правоохоронців та інших учасників мітингу на конфлікт

Ще на десятьох правопорушників поліцейські склали адміністративні протоколи: на двох за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а на вісьмох складено протоколи за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, під будівлею Офісу президента сталася сутичка під час ЛГБТ-акції. Силовики використали сльозогінний газ та затримали учасників конфлікту.

За даними ЗМІ, на акцію прийшли також представники праворадикальних організацій.

До цього акцію спробували зірвати – зокрема, під Офісом президента знайшли підозрілу сумку, її перевіряли вибухотехніки. Як з'ясувалося, вибухівки в сумці немає, власник сумки знайшовся.