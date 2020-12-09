У Києві на ходу загорілась автівка, ще одна згоріла вщент (відео)

Від початку доби у столиці сталися дві автомобільні пожежі

Сьогодні, 9 грудня, вранці на Харківському шосе в Києві горів автомобіль Chevrolet.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, автівка загорілася на ходу.

На місці працювали співробітники поліції та бійці ДСНС. Причини загоряння з'ясовуються.

Крім того, минулої ночі на вул. Кондратюка горів автомобіль. На місце оперативно прибули бійці ДСНС, але автівка згоріла повністю. За попередніми даними, це був підпал.

Як повідомлялося, у Києві 21 листопада після вибуху практично повністю вигоріла машина маршрутного таксі.