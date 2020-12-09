  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві на ходу загорілась автівка, ще одна згоріла вщент (відео)

    • Розсилка
    Пожежу в автомобілі загасили рятувальники - У Києві на ходу загорілась автівка, ще одна згоріла вщент (відео)
    Пожежу в автомобілі загасили рятувальники
    Фото: скріншот відео

    Від початку доби у столиці сталися дві автомобільні пожежі

    Сьогодні, 9 грудня, вранці на Харківському шосе в Києві горів автомобіль Chevrolet.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, автівка загорілася на ходу.

    На місці працювали співробітники поліції та бійці ДСНС. Причини загоряння з'ясовуються.

    Крім того, минулої ночі на вул. Кондратюка горів автомобіль. На місце оперативно прибули бійці ДСНС, але автівка згоріла повністю. За попередніми даними, це був підпал.

    Як повідомлялося, у Києві 21 листопада після вибуху практично повністю вигоріла машина маршрутного таксі.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies