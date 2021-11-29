Зеленський зобов'язаний розмовляти українською мовою

Президенту не вистачає мовної стійкості

Пане президенте України, Володимире Зеленський. Подивилася Ваш пресмарафон. Я не фахівець з усіх тем, на які ставили питання перед вами журналісти, тому не буду братися все оцінювати чи все критикувати, звертаюся до Вас зі своєї фахової теми.

1. Хочу справедливо зазначити, що Ви просунулися вперед в опануванні української мови. Ви вже вільно будуєте речення і висловлювання українською, тому з мовної точки зору у Вас немає потреби переходити в публічних зустрічах на мову сусідньої країни-агресора. Ви президент України і під час виконання президентських обов’язків повинні говорити українською.

Нікого не цікавить якою мовою Ви спілкуєтеся вдома, коли Ви не президент, а чоловік, тато, син, друг тощо

2. Ви не повинні переходити на московську мову ще й з огляду на законодавство України. Якби Ви давали пресмарафон як Володимир Зеленський, Ви б ще могли посперечатися зі мною й знайти лазівки в мовному законі, чому Ви говорите публічно московською мовою. Одначе, як президент України, Ви не можете не погодитися, що Закон чітко регламентує, якою мовою повинен спілкуватися президент – і це державна мова, українська.

Публічно порушуючи закон, Ви подаєте поганий приклад іншим посадовцям і всьому суспільству

3. У преамбулі Закону України про функціонування української мови сказано, що українська мова має ДЕРЖАВОТВОРЧУ функцію. Якщо перейти на просту мову, це означає: говорите українською – творите державу Україна. Коли Ви, пане президенте, публічно перейшли на московську мову, яку державу в цей час Ви творили?

4. Чи звернули Ви увагу, пане президенте, з ким Ви перейшли на московську мову? З тими, хто на українську в Україні не переходить! Є таке наукове поняття – мовна стійкість. В українців, які пережили колоніальний гніт і геноцид, мовна стійкість слабка. У повсякденні це проявляється так, що слабший україномовний співрозмовник переходить на мову сильнішого співрозмовника-колонізатора. Ви як президент постколоніальної і постгеноцидної УКРАЇНСЬКОЇ нації повинні всюди і всім демонструвати українську мовну стійкість.

Це завдання гуманітарної політики – піднімати мовну стійкість українців

Але, на жаль, Ви продемонстрували слабкість. Не сперечаюся, цим грішили й попередні президенти. Але зараз мова про Вас. Якщо Ви президент України, а Ваша обов’язкова мова УКРАЇНСЬКА, але Ви публічно перейшли на мову журналістів, які публічно не переходять на мову президента – вони виявилися мовно стійкіші, ніж Ви, а Ви, слабший за них, тому підлаштувалися Ви під них, а не вони під Вас. Хочете бути сильним президентом – почніть з мовної стійкости.

А поки що змушена звернутися до мовного омбудсмена з питання порушення Вами, пане президенте України, Закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної, і дати належну оцінку Вашим протиправним діям.

Сподіваюся, Ви не образилися. Ми ж будуємо правову країну? І міцну країну. Це ж і Ваша мрія теж. Як ми збудуємо міцну країну, якщо не здатні витримати натиск у найпростіших питаннях, мовних?

Джерело: блог Лариси Ніцой

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