План «Перехоплення»: на Київщині затримали викрадачів автівки

Викрадачами виявилися 17-річний фастівчанин та 22-річний житель столиці

У вівторок, 1 травня, о 22.30 на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення від жителя м. Фастів про те, що він виявив відсутність власного автомобіля «ВАЗ», що був припаркований біля будинку. Для розшуку та затримання зловмисників, які незаконно заволоділи автомобілем «ВАЗ-2106», був введений оперативний план



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Фото: Нацполіція Викрадачі автівки

Викрадачами виявилися 17-річний фастівчанин та 22-річний житель столиці

У вівторок, 1 травня, о 22.30 на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення від жителя м. Фастів про те, що він виявив відсутність власного автомобіля «ВАЗ», що був припаркований біля будинку.

Для розшуку та затримання зловмисників, які незаконно заволоділи автомобілем «ВАЗ-2106», був введений оперативний план «Перехоплення» та були орієнтовані всі наряди груп реагування патрульної поліції області, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Київській області.

Невдовзі автівку, яка підпадала під орієнтування, працівники групи реагування патрульної поліції Макарівського відділення поліції помітили на блок-посту у с. Бишів. На вимогу поліцейських водій зупинив автівку, а пасажир намагався втекти. Працівники поліції усно попередили про можливість застосування вогнепальної зброї щодо втікача і така вимушена засторога стала дієвою.

Викрадачами виявилися 17-річний фастівчанин та 22-річний житель столиці, їх затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Зі слів затриманих в салон автівки вони проникли шляхом вільного доступу – дверцята були відчинені. У подальшому вони планувала перегнати автівку до столиці, щоб спродати на запчастини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Автівку вилучено та доставлено на штрафмайданчик.

Триває слідство.