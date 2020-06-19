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    Новини

    На пошті під Києвом стався розбійний напад (фото)

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    Підозрюваного затримали за місцем проживання у Кропивницькому - На пошті під Києвом стався розбійний напад (фото)
    Підозрюваного затримали за місцем проживання у Кропивницькому
    Фото: Нацполіція

    На пошті у Вишгороді зловмисник намагався підмінити золотий ланцюг на муляж, однак був помічений працівниками відділення

    Поліцейські Київщини затримали на Кіровоградщині чоловіка за розбійний напад на працівника пошти у м. Вишгород.

    Зловмисника затримано за місцем проживання в порядку ст. 208 КПК України та вилучено відповідні речові докази скоєння злочину. Чоловіку оголошено підозру за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, фігурант замовив поштою доставку ювелірних прикрас на суму майже 32 тисяч гривень. При огляді пакунка в одному з поштових відділень м. Вишгород зловмисник намагався підмінити золотий ланцюг на муляж, однак був помічений працівниками пошти. Вони намагалися завадити діям чоловіка, однак той дістав ніж, і тікаючи, поранив ним працівника відділення пошти.

    В ході оперативно-розшукових заходів, зокрема, відпрацювання камер відеоспостереження «Безпечна Київщина» працівники Управління карного розшуку поліції Київщини, кримінального аналізу спільно з поліцією Вишгорода встановили особу зловмисника. Ним виявився 46-річний чоловік житель м. Кропивницький.

    Поліцейські столичної області оперативно виїхали до Кіровоградщини та затримали його за місцем проживання.

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    На пошті під Києвом стався розбійний напад (фото)
    На пошті під Києвом стався розбійний напад (фото)
    На пошті під Києвом стався розбійний напад (фото)

    Під час невідкладного обшуку у злодія як речовий доказ вилучено мобільний телефон, на який приходили відповідні смс-повідомлення про доставку товару на пошту.

    Наразі поліцейські перевіряють затриманого на причетність до подібних злочинів у інших регіонах України.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

    Чоловікові оголошено підозру, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

    Національна поліція України кримінал Київщина напад пограбування Кіровоградщина пошта
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