На пошті під Києвом стався розбійний напад (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрюваного затримали за місцем проживання у Кропивницькому Фото: Нацполіція

На пошті у Вишгороді зловмисник намагався підмінити золотий ланцюг на муляж, однак був помічений працівниками відділення

Поліцейські Київщини затримали на Кіровоградщині чоловіка за розбійний напад на працівника пошти у м. Вишгород.

Зловмисника затримано за місцем проживання в порядку ст. 208 КПК України та вилучено відповідні речові докази скоєння злочину. Чоловіку оголошено підозру за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, фігурант замовив поштою доставку ювелірних прикрас на суму майже 32 тисяч гривень. При огляді пакунка в одному з поштових відділень м. Вишгород зловмисник намагався підмінити золотий ланцюг на муляж, однак був помічений працівниками пошти. Вони намагалися завадити діям чоловіка, однак той дістав ніж, і тікаючи, поранив ним працівника відділення пошти.

В ході оперативно-розшукових заходів, зокрема, відпрацювання камер відеоспостереження «Безпечна Київщина» працівники Управління карного розшуку поліції Київщини, кримінального аналізу спільно з поліцією Вишгорода встановили особу зловмисника. Ним виявився 46-річний чоловік житель м. Кропивницький.

Поліцейські столичної області оперативно виїхали до Кіровоградщини та затримали його за місцем проживання.

Під час невідкладного обшуку у злодія як речовий доказ вилучено мобільний телефон, на який приходили відповідні смс-повідомлення про доставку товару на пошту.

Наразі поліцейські перевіряють затриманого на причетність до подібних злочинів у інших регіонах України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Чоловікові оголошено підозру, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває.