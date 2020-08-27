Побачити Чорнобиль можна буде, не виходячи з дому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мобільний застосунок приверне світову увагу до Чорнобильської зони Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Віртуальна подорож Чорнобилем стане можливою завдяки мобільному додатку

У жовтні цього року запрацює перший у світі мобільний додаток Chernobyl App, який дозволить у віртуальному форматі подорожувати зоною відчуження ЧАЕС. Тур Чорнобилем відбуватиметься у супроводі аудіогіда та буде доступний українською та англійською мовами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Розробники додатку вже відцифрували центральну площу Прип’яті, радіолокаційну станцію Дуга та оглядове колесо. Ці об’єкти стануть основою віртуальної карти.

«Такий мобільний застосунок приверне світову увагу до Чорнобильської зони. Адже вона є частиною спільного з Офісом президента проєкту «Магніти України», який сприятиме популяризації Чорнобилю», - вважають у міністерстві.

«Сьогодні Чорнобиль - це не лише згадка про страшну аварію, а й популярний туристичний напрямок. Тепер, побачити наслідки Чорнобильської катастрофи зможе будь-хто, в будь-якому куточку світу. Тому ми, як Міністерство, зі свого боку сприятимемо розвитку такого проєкту», - зазначив міністр Роман Абрамовський.

Подорож віртуальним Чорнобилем стане можливою завдяки підтримці Українського культурного фонду та за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Національного музею «Чорнобиль», МГО «Центр Прип'ять.ком», МГО «Європейський інститут Чорнобиля».