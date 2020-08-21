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    Правоохоронці зловили в зоні ЧАЕС чергову групу туристів-екстремалів (фото)

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    Затримані -&nbsp;жителі Києва, Коростеня, Ніжина та Бахмацького району Чернігівщини - Правоохоронці зловили в зоні ЧАЕС чергову групу туристів-екстремалів (фото)
    Затримані - жителі Києва, Коростеня, Ніжина та Бахмацького району Чернігівщини
    Фото: Держприкордонслужба

    На сталкерів складено адміністративні протоколи

    У четвер, 20 серпня, правоохоронці виявили у зоні відчуження ЧАЕС чотирьох чоловіків, які потрапили туди незаконно.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Порушників було виявлено під час спільного патрулювання державного кордону з використанням бронеавтомобіля в межах зони відчуження прикордонники відділу «Іванків» Житомирського загону спільно із співробітниками Нацполіції.

    «Чоловіки, попередньо домовившись, приїхали з різних регіонів України до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку. Незаконно перетнувши загороджувальний паркан, жителі Києва, Коростеня, Ніжина та Бахмацького району Чернігівщини проникли в зону відчуження», - розповіли у Держприкордонслужбі.

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    Правоохоронці зловили в зоні ЧАЕС чергову групу туристів-екстремалів (фото)
    Правоохоронці зловили в зоні ЧАЕС чергову групу туристів-екстремалів (фото)

    Наразі на сталкерів складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення».

    Незаконним туристам загрожує покарання у вигляді штрафу.

    Національна поліція України прикордонники Держприкордонслужба ЧАЕС Чорнобильська зона
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