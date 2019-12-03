Поблизу «Борисполя» автомобіль збив на смерть велосипедиста (відео)
ДТП сталася на Бориспільському шосе
Фото: скріншот відео
Велосипедист помер на місці ДТП
На Бориспільському шосе в напрямку з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» сталася смертельна ДТП.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
На автошляху при виїзді з аеропорту «Бориспіль» вантажний автомобіль здійснив наїзд на велосипедиста.
Потерпілий помер на місці ДТП.
На місці аварії працюють дві карети швидкої допомоги, патрульна поліція.
Деталі події встановлюються.
Як повідомлялося, 3 грудня на проспекті Степана Бандери в Києві поблизу метро «Почайна» сталася ДТП за участі трьох автомобілів.