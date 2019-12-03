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    Поблизу «Борисполя» автомобіль збив на смерть велосипедиста (відео)

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    ДТП сталася н<span>а Бориспільському шосе&nbsp;</span> - Поблизу «Борисполя» автомобіль збив на смерть велосипедиста (відео)
    ДТП сталася на Бориспільському шосе 
    Фото: скріншот відео

    Велосипедист помер на місці ДТП

    На Бориспільському шосе в напрямку з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» сталася смертельна ДТП.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    На автошляху при виїзді з аеропорту «Бориспіль» вантажний автомобіль здійснив наїзд на велосипедиста.

    Потерпілий помер на місці ДТП.

    На місці аварії працюють дві карети швидкої допомоги, патрульна поліція.

    Деталі події встановлюються.

    Як повідомлялося, 3 грудня на проспекті Степана Бандери в Києві поблизу метро «Почайна» сталася ДТП за участі трьох автомобілів.

    Національна поліція України ДТП Аеропорт Бориспіль смерть Київщина автомобіль велосипедист
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