Поблизу «Борисполя» автомобіль збив на смерть велосипедиста (відео)



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ДТП сталася н а Бориспільському шосе Фото: скріншот відео

Велосипедист помер на місці ДТП

На Бориспільському шосе в напрямку з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

На автошляху при виїзді з аеропорту «Бориспіль» вантажний автомобіль здійснив наїзд на велосипедиста.

Потерпілий помер на місці ДТП.

На місці аварії працюють дві карети швидкої допомоги, патрульна поліція.

Деталі події встановлюються.

Як повідомлялося, 3 грудня на проспекті Степана Бандери в Києві поблизу метро «Почайна» сталася ДТП за участі трьох автомобілів.