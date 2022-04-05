Звірства в Бучі: окупанти намагалися спалити тіла шести закатованих жертв

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни

Під час окупації міста Буча під Києвом військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, вбили цивільних громадян та з метою приховування злочину підпалили їх тіла. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Під час слідчих дій встановлено, що на тілах шести загиблих є сліди насильницької смерті та катувань.

Бучанська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

На місці працюють прокурори Бучанської окружної та Київської обласної прокуратур спільно з працівниками поліції. Вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців російськими загарбниками.

Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.