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    Новини

    Поблизу метро в Києві виявлено тіло чоловіка (фото)

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    На місці працює слідчо-оперативна група і патрульні - Поблизу метро в Києві виявлено тіло чоловіка (фото)
    На місці працює слідчо-оперативна група і патрульні

    Причини смерті чоловіка встановлюють правоохоронці

    Сьогодні, 31 січня, поблизу лінії метро між станція «Чернігівська» і «Лісова» було виявлено тіло чоловіка.

    Перехожі помітили чоловіка без ознак життя і викликали екстрені служби. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    На місце події прибула поліція і медики швидкої допомоги. Лікарні констатували смерть чоловіка.

    На вигляд загиблому близько 40 років.

    Причини загибелі та більш детальна інформація про трагедію встановлюються.

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    Поблизу метро в Києві виявлено тіло чоловіка (фото)
    Поблизу метро в Києві виявлено тіло чоловіка (фото)

    Як повідомлялося, 31 січня на вулиці Жолудєва, 6 у Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП: на пішохідному переході вантажівка ЗІЛ збив жінку.

    Національна поліція України Київ метро смерть чоловік
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