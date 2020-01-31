Поблизу метро в Києві виявлено тіло чоловіка (фото)



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На місці працює слідчо-оперативна група і патрульні

Причини смерті чоловіка встановлюють правоохоронці

Сьогодні, 31 січня, поблизу лінії метро між станція «Чернігівська» і «Лісова» було виявлено тіло чоловіка.

Перехожі помітили чоловіка без ознак життя і викликали екстрені служби. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

На місце події прибула поліція і медики швидкої допомоги. Лікарні констатували смерть чоловіка.

На вигляд загиблому близько 40 років.

Причини загибелі та більш детальна інформація про трагедію встановлюються.

Як повідомлялося, 31 січня на вулиці Жолудєва, 6 у Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП: на пішохідному переході вантажівка ЗІЛ збив жінку.