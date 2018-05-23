Почався процес прийняття усієї Кільцевої дороги у власність Києва

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Йдеться про ділянки Кільцевої дороги, які мають різне підпорядкування

У середу, 23 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати надали згоду на прийняття до комунальної власності міста Києва ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення.

Йдеться про ділянки Кільцевої дороги, які мають різне підпорядкування. Більша частина належить Києву, але є відрізки, які перебувають на балансовому утриманні Служби автомобільних доріг у Київській області.

Як зазначив ініціатор рішення, заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів, через різних балансоутримувачів, виникають певні проблеми. Наприклад, у зимовий період Київ свої відрізки доріг чистить, а на ділянках, які належали області, сніг прибирають пізніше, після магістральних автошляхів. Зокрема взимку проблеми виникали із заторами на ділянках, які знаходяться на балансі «Київоблавтодору». Так, наприклад, відрізок Великої кільцевої в районі Одеської площі залишився не розчищеним, що і спричинило величезний затор. І відповідно, значні незручності для людей.

«Самі кияни та мешканці області нарікають на такий стан речей. Приміром, на сайті Контактного центру міста Києва 1551 зареєстровано кілька звернень, де громадяни просять “Київавтодор” допомогти «Київоблавтодору» в ямковому ремонті Кільцевої дороги. Скарга стосується, як відрізку від Одеської площі до Жулянського шляхопроводу, так і самого шляхопроводу. На жаль, ми цього не можемо зробити, оскільки не маємо повноважень. Як бачимо, така невизначеність приносить дискомфорт громадянам», - зазначив Володимир Прокопів.

Аби вирішити цю проблему Київрада пропонує визначити для Кільцевої дороги єдиного утримувача. Для цього місто готове прийнято на свій баланс наступні автошляхи:

Т-10-27 Київське півкільце, км 20 + 809 - км 24 + 967, протяжністю 4,158 км, що проходить по вулиці Академіка Заболотного від музею «Пирогово» до Дніпропетровського шосе (залізничний шляхопровід);

Т-10-27 Київське півкільце, км 14 + 360 - км 16 + 980, протяжністю 2,620 км, що проходить від вулиці Ватутіна до Одеської площі;

Т-10-27 Київське півкільце, км 10 + 600 - км 12 + 420, протяжністю 1,820 км, що проходить від повороту на місто Вишневе до вулиці Трублаїні;

Т-10-39 Гостомельське шосе - просп. Маршала Рокоссовського, км 0 + 000 - км 7 + 316 протяжністю 7,316 км;

Р-02 Київ - Іванків - Овруч, км 11 + 432 - км 12 + 190, протяжністю 0,758 км, що проходить по проспекту Мінському від площі Шевченка до перехрестя з автомобільною дорогою Т-10-39 Гостомельське шосе - просп. Маршала Рокоссовського.

«Ці ділянки належать до переліку автомобільних доріг загального користування державного значення. Ми готові прийняти їх до комунальної власності міста Києва, аби столиця вчасно їх могла розчищати та ремонтувати, разом із дорогами, які належать Києву», - резюмував Прокопів.

Рішення підтримали 85 депутатів.