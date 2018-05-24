Погостював: у Києві уродженець Дніпра отримав кулю від свого товариша

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За попередньою інформацією, 26-річний молодик випадково здійснив постріл у напрямок знайомого

Сьогодні, 24 травня, об 11:00 до спецлінії 102 надійшло повідомлення від лікарів, що вони отримали виклик на проспект Павла Тичини Дніпровського району, де у квартирі знаходиться 25-річний чоловік з травмою, характерною для пострілу.

На місце події негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи Дніпровського та Головного управлінь поліції. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували для проведення операції.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, до правоохоронців, які прибули за вказаною адресою, звернувся товариш потерпілого. Він розповів, що нібито невідомий чоловік вистрілив у його приятеля та втік.

Після комплексу оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що знайомий пораненого вигадав таку версію, аби уникнути кримінальної відповідальності.

«Потерпілий – 1993 року народження, уродженець Дніпра. Чоловік орендував квартиру на проспекті Павла Тичини. Попередньо встановлено: вчора до нього в гості приїхав товариш, 1992 року народження. За його словами, він знайшов пістолет з глушником, та жартома направив зброю у напрямок знайомого. У результаті випадково вистрілив у нього. Після вчиненого правопорушник сам викликав «швидку», а потім ввів в оману поліцейських», - повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

«З місця події працівники поліції вилучили гільзу та предмет, схожий на пістолет Макарова. Вилучене буде направлено на експертне дослідження. Після проведення огляду місця події зловмисника затримають у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі»,- додав Кузьмін.