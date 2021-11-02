Поліцейські затримали двох 18-річних автовикрадачів із Луганщини

Автомобіль було викрадено на вулиці Анрі Барбюса

Хлопці викрали автомобіль у Києві та були затримані на Харківщині

Співробітники відділу кримінальної поліції Печерського управління поліції спільно з оперативниками столичного главку та Харківської області викрили двох зловмисників, причетних до незаконного заволодіння автомобілем «Сітроєн Берлінго» у Києві на вулиці Анрі Барбюса. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Порушники разом із потерпілим орендували квартиру, тож шляхом вільного доступу заволоділи ключем та викрали авто.

«Завдяки камерам відеонагляду, встановлених в рамках програми «Безпечне місто», оперативники відслідкували рух викраденої автівки та встановили, що транспорт виїхав за межі Києва та рухається у напрямку Харкова. Для затримання зловмисників було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано весь особовий склад Харківщини», – розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Печерського управління поліції Максим Саприкін.

Автомобіль поліцейські оглянули та вилучили, після проведення відповідних слідчих дій його повернуть законному власнику. Обох зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Фігурантами виявились уродженці Луганської області, 2003 року народження, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, а один із них і за скоєння аналогічного кримінального правопорушення – незаконне заволодіння автомобілем», - повідомив Саприкін.

За погодженням із Печерською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

На час слідства один із фігурантів перебуватиме під вартою, а іншому обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.