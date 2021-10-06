У Києві компанія хлопців після вживання алкоголю вирішила викрасти автівку

Поліція затримала молодиків 1999, 2000 та 2001 років народження

Після вживання алкогольних напоїв хлопці пошкодили замок дверей автомобіля, сіли до авто та намагалися завести двигун

Поліцейські затримали трьох молодиків за викрадення авто у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулася 31-річна жінка та повідомила, що невідомі заволоділи її автомобілем на вулиці Данила Щербаківського. Оперативний черговий одразу направив на місце події слідчо-оперативну групу.

Першими на місце події прибули співробітники поліції охорони та виявили молодиків, 1999, 2000 та 2001 років народження.

«Ми з’ясували, що компанія хлопців вживала алкогольні напої, після чого вирішила заволодіти автомобілем біля будинку на вулиці Данила Щербаківського. Зловмисники шляхом пошкодження замка дверей потрапили до салону автомобіля та намагалися завести двигун. Це побачила власниця авто й одразу викликала поліцію. На вказану адресу прибули правоохоронці, які затримали спільників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів заступник начальника відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Василь Зарубенко.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури готують затриманим повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, нещодавно поліція Київщини викрила злочинне угруповання, яке викрадало елітні автомобілі, та базу розбірки крадених авто.