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    Вживані автомобілі подорожчають. Експерти розповіли коли це станеться

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    Експерти пронозують подорожчання вживаних автомобілів - Вживані автомобілі подорожчають. Експерти розповіли коли це станеться
    Експерти пронозують подорожчання вживаних автомобілів
    Фото: glavcom.ua

    Експерти стверджують, що в Європі вживані автомобілі вже подорожчали. Тож скоро ціни зростуть і в Україні

    В Україні найближчим часом істотно підвищаться ціни на вживані автомобілі. Про це розповіли експерти в коментарі виданню UBR.

    Так, ситуація на ринку нових автомобілів, де через відсутність достатньої кількості чипів і напівпровідників вже спостерігається відкладений попит майже на два роки, підстьобує ціни на старий транспорт.

    В Європі, звідки до України поставляється більшість таких авто, вже відзначається зростання їхньої вартості на 25-30%, а запаси пригнаних до нас примірників за старими цінами майже закінчуються. У зв'язку з цим очікується, що на початку наступного року старі машини з Європи приїдуть до нас з новими цінниками.

    «У світі спостерігається дефіцит нових автомобілів. Тому люди, які звикли купувати нові машини, не можуть зараз це зробити. Тоді і починається підвищений попит на вживані автомобілі», - зазначив директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

    І якщо європейців раніше не особливо цікавили машини з пробігом, і вони їхали до України, зараз попит на цей сегмент спостерігається і серед них. У підсумку пропозицій стає менше, тому українцям буде складніше з вибором.

    Голова інституту досліджень авторинку Станислав Бучацький зазначає, що Україна ще не відчула на собі наслідків цієї ситуації, тому що на ринку ще є залишок машин в продажу, яких цього року ввезли більше 500 тис.

    І поки ці автомобілі не продалися, ціни не піднімали. Але це питання декількох місяців. Отже, ціни в Україні виростуть на ті ж 25-30%.

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    Теги: машини автомобіль
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    Вживані автомобілі подорожчають. Експерти розповіли коли це станеться