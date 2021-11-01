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    Водій авто на російських номерах тікав через весь Київ від поліції та скоїв ДТП (фото)

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    Поліція не могла зупинити водія легковика Skoda<em><b>&nbsp;</b></em>з російськими номерами - Водій авто на російських номерах тікав через весь Київ від поліції та скоїв ДТП (фото)
    Поліція не могла зупинити водія легковика Skoda з російськими номерами
    Фото: dtp.kiev.ua

    У результаті переслідування втікач врізався в автомобіль патрульної поліції та мікроавтобус

    У понеділок, 1 листопада, на Харківському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, якій передувала гонитва. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Так, водія легковика Skoda з російськими номерами, який їхав з Білої Церкви, не могла зупинити поліція. Прохання правоохоронців зупинити авто водій проігнорував. Його почала переслідувати поліція Голосіївського району, далі він рухався Дніпровським, потім Дарницьким районом.

    У результаті переслідування втікач врізався в автомобіль патрульної поліції. Легковик втратив одне колесо, але водія це не зупинило, тому він продовжив тікати, виїхавши на зустрічну смугу, де врізався в мікроавтобус Mercedes.

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    Водій авто на російських номерах тікав через весь Київ від поліції та скоїв ДТП (фото)
    Водій авто на російських номерах тікав через весь Київ від поліції та скоїв ДТП (фото)
    Водій авто на російських номерах тікав через весь Київ від поліції та скоїв ДТП (фото)
    Водій авто на російських номерах тікав через весь Київ від поліції та скоїв ДТП (фото)
    Водій авто на російських номерах тікав через весь Київ від поліції та скоїв ДТП (фото)
    Водій авто на російських номерах тікав через весь Київ від поліції та скоїв ДТП (фото)
    Водій авто на російських номерах тікав через весь Київ від поліції та скоїв ДТП (фото)
    Водій авто на російських номерах тікав через весь Київ від поліції та скоїв ДТП (фото)

    За попередніми даними, водій легковика має ознаки алкогольного сп‘яніння.

    За словами правоохоронців, до переслідування автомобіля порушинка долучилося близько 7-8 екіпажів патрульної поліції.

    Як повідомлялося, 31 жовтня на Броварському проспекті Києва сталася масштабна ДТП. Учасниками аварії стали відразу сім машин, у тому числі одна маршрутка, яка внаслідок зіткнення вилетіла на узбіччя.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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    Водій авто на російських номерах тікав через весь Київ від поліції та скоїв ДТП (фото)