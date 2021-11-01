Водій авто на російських номерах тікав через весь Київ від поліції та скоїв ДТП (фото)

Поліція не могла зупинити водія легковика Skoda з російськими номерами

У результаті переслідування втікач врізався в автомобіль патрульної поліції та мікроавтобус

У понеділок, 1 листопада, на Харківському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, якій передувала гонитва. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Так, водія легковика Skoda з російськими номерами, який їхав з Білої Церкви, не могла зупинити поліція. Прохання правоохоронців зупинити авто водій проігнорував. Його почала переслідувати поліція Голосіївського району, далі він рухався Дніпровським, потім Дарницьким районом.

У результаті переслідування втікач врізався в автомобіль патрульної поліції. Легковик втратив одне колесо, але водія це не зупинило, тому він продовжив тікати, виїхавши на зустрічну смугу, де врізався в мікроавтобус Mercedes.

За попередніми даними, водій легковика має ознаки алкогольного сп‘яніння.

За словами правоохоронців, до переслідування автомобіля порушинка долучилося близько 7-8 екіпажів патрульної поліції.

Як повідомлялося, 31 жовтня на Броварському проспекті Києва сталася масштабна ДТП. Учасниками аварії стали відразу сім машин, у тому числі одна маршрутка, яка внаслідок зіткнення вилетіла на узбіччя.