Поліція Києва перейшла на посилений режим: працюють вибухотехніки та кінологи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцейські та нацгвардійці несуть службу у місцях збору вірян

У Києві збільшено кількість поліцейських нарядів, які будуть стежити за правопорядком під час хресного ходу у центрі міста.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

27 та 28 липня правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.

«Ці заходи досить потужні, враховуючи кількість приїжджих паломників. Нами проведена необхідна превентивна робота, яка націлена на високий рівень захисту та охорони життя і законних інтересів громадян. Співробітники правоохоронних відомств під час хресної ходи працюватимуть у посиленому режимі. Ми залучаємо достатню кількість працівників поліції діалогу, котрі будуть протидіяти виникненню кризових ситуацій та на місцях вирішуватимуть конфлікти. Тож наголошую на готовності представників усіх профільних служб забезпечити правопорядок на належному рівні», - зауважив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Цими днями столична поліція посилить патрулювання в місцях активного скупчення людей, на зупинках громадського транспорту та на станціях метрополітену. Достатня кількість поліцейських та бійців Національної гвардії України нестиме службу у місцях збору вірян, аби одразу реагувати на будь-які порушення та провокації.

«Ще до початку та під час акції маршрут руху учасників обстежуватиметься фахівцями вибухотехнічної служби та кінологами зі спеціальними пошуковими собаками. Також збільшена кількість нарядів груп швидкого реагування, слідчо-оперативних груп, які негайно реагуватимуть на правопорушення. Додатково учасників заходу перевірятимуть на фільтраційних пунктах, аби не допустити пронесення заборонених предметів», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

У приміщенні столичного главку в цілодобовому режимі працює ситуаційний центр, який координуватиме дії правоохоронців та здійснюватиме контроль за публічною безпекою громадян під час релігійного заходу.

«Ми звертаємося до киян та гостей столиці, які братимуть участь у ході, не порушувати загальноприйняті правила поведінки та дотримуватися законних вимог поліцейських. Крім того, прохання з розумінням ставитися до посилених превентивних заходів, оскільки це робиться задля безпеки громадян», - додав Крищенко.

Як повідомлялося, Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня проведе свою першу хресну ходу.

27 липня Московська церква проведе урочистий молебень на Володимирській гірці та хресний хід.

27 та 28 липня на час проведення загальноміських заходів до 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України вносяться зміни у роботу наземного громадського транспорту.