Уродженець Луганщини організував на Київщині наркобізнес (фото)



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У наркозбувача вилучено візитівки з назвою та адресою Telegram-каналу Фото: Нацполіція

Поліція ліквідувала черговий Telegram-канал з продажу наркотиків

Працівники управління протидії наркозлочинності поліції Київщини затримали молодика на «гарячому» під час процесу розкладання наркотичних та психотропних речовин по схованках.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що 28-річний чоловік рік тому приїхав з Луганщини до міста Ірпінь. На Київщині він організував незаконний бізнес з продажу канабісу та амфетаміну за допомогою месенджера Telegram.

Методом «закладок» він продавав амфетамін за ціною 350 гривень та коноплю – за 300 гривень. За проданий «товар» отримував гроші на банківський рахунок.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника працівники поліції виявили та вилучили речові докази:150 грам амфетаміну, мобільний телефон. Також вилучено «рекламну продукцію» - візитівки з назвою та адресою Telegram-каналу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Затриманий наркозбувач в порядку статті 208 КПК України знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення підозри. Міру запобіжного заходу для нього обере суд.