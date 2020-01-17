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    Уродженець Луганщини організував на Київщині наркобізнес (фото)

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    У наркозбувача вилучено&nbsp;візитівки з назвою та адресою Telegram-каналу - Уродженець Луганщини організував на Київщині наркобізнес (фото)
    У наркозбувача вилучено візитівки з назвою та адресою Telegram-каналу
    Фото: Нацполіція

    Поліція ліквідувала черговий Telegram-канал з продажу наркотиків

    Працівники управління протидії наркозлочинності поліції Київщини затримали молодика на «гарячому» під час процесу розкладання наркотичних та психотропних речовин по схованках.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що 28-річний чоловік рік тому приїхав з Луганщини до міста Ірпінь. На Київщині він організував незаконний бізнес з продажу канабісу та амфетаміну за допомогою месенджера Telegram.

    Методом «закладок» він продавав амфетамін за ціною 350 гривень та коноплю – за 300 гривень. За проданий «товар» отримував гроші на банківський рахунок.

    Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника працівники поліції виявили та вилучили речові докази:150 грам амфетаміну, мобільний телефон. Також вилучено «рекламну продукцію» - візитівки з назвою та адресою Telegram-каналу.

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    Уродженець Луганщини організував на Київщині наркобізнес (фото)
    Уродженець Луганщини організував на Київщині наркобізнес (фото)
    Уродженець Луганщини організував на Київщині наркобізнес (фото)
    Уродженець Луганщини організував на Київщині наркобізнес (фото)
    Уродженець Луганщини організував на Київщині наркобізнес (фото)
    Уродженець Луганщини організував на Київщині наркобізнес (фото)
    Уродженець Луганщини організував на Київщині наркобізнес (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.  

    Затриманий наркозбувач в порядку статті 208 КПК України знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення підозри. Міру запобіжного заходу для нього обере суд.

    Національна поліція України кримінал Київщина наркотики Ірпінь Telegram чоловік злочин злочинець
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