Поліція Київщини розшукала зниклу дівчинку з Чернігівщини (фото)
Правоохоронці передали дівчинку матері
Поліція міста Березань Київської області допомогла колегам з Чернігівщини розшукати зниклу дівчинку.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
11 січня до поліції Чернігівської області звернулася жінка, яка повідомила про зникнення своєї 6-річної доньки. За оперативною інформацією зниклу помітили на камерах відеоспостереження у місті Березань.
Орієнтувавши особовий склад, співробітники сектору превенції, кримінальної поліції та дільничні офіцери поліції, а також наряди патрульної поліції негайно розпочали пошуки дитини.
Малолітня разом з тіткою перебувала в селі Садове Баришівського району. За цей час дитина не постраждала. Наразі дитину передано матері.
Як повідомлялося, 11 січня до Ніжинського відділу поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що 9 січня її рідна сестра зі своїм знайомим з дозволу матері забрали її малолітню доньку Аліну до Києва для прогулянки, після чого зв'язок з ними обірвався.
Поліцейські встановили, що 10 січня жінку, чоловіка та дівчинку бачили у смт Березань.