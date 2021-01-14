Поліція Київщини розшукала зниклу дівчинку з Чернігівщини (фото)

Правоохоронці передали дівчинку матері

Поліція міста Березань Київської області допомогла колегам з Чернігівщини розшукати зниклу дівчинку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

11 січня до поліції Чернігівської області звернулася жінка, яка повідомила про зникнення своєї 6-річної доньки. За оперативною інформацією зниклу помітили на камерах відеоспостереження у місті Березань.

Орієнтувавши особовий склад, співробітники сектору превенції, кримінальної поліції та дільничні офіцери поліції, а також наряди патрульної поліції негайно розпочали пошуки дитини.

Малолітня разом з тіткою перебувала в селі Садове Баришівського району. За цей час дитина не постраждала. Наразі дитину передано матері.

Як повідомлялося, 11 січня до Ніжинського відділу поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що 9 січня її рідна сестра зі своїм знайомим з дозволу матері забрали її малолітню доньку Аліну до Києва для прогулянки, після чого зв'язок з ними обірвався.

Поліцейські встановили, що 10 січня жінку, чоловіка та дівчинку бачили у смт Березань.