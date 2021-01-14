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    Поліція Київщини розшукала зниклу дівчинку з Чернігівщини (фото)

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    Поліцейські знайшли зниклу дівчинку в Баришівському районі - Поліція Київщини розшукала зниклу дівчинку з Чернігівщини (фото)
    Поліцейські знайшли зниклу дівчинку в Баришівському районі
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці передали дівчинку матері

    Поліція міста Березань Київської області допомогла колегам з Чернігівщини розшукати зниклу дівчинку.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    11 січня до поліції Чернігівської області звернулася жінка, яка повідомила про зникнення своєї 6-річної доньки. За оперативною інформацією зниклу помітили на камерах відеоспостереження у місті Березань.

    Орієнтувавши особовий склад, співробітники сектору превенції, кримінальної поліції та дільничні офіцери поліції, а також наряди патрульної поліції негайно розпочали пошуки дитини.

    Малолітня разом з тіткою перебувала в селі Садове Баришівського району. За цей час дитина не постраждала. Наразі дитину передано матері.

    Як повідомлялося, 11 січня до Ніжинського відділу поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що 9 січня її рідна сестра зі своїм знайомим з дозволу матері забрали її малолітню доньку Аліну до Києва для прогулянки, після чого зв'язок з ними обірвався.

    Поліцейські встановили, що 10 січня жінку, чоловіка та дівчинку бачили у смт Березань.

    Теги: Національна поліція України діти Чернігівщина Київщина розшук
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