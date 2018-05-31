Поліція розкрила вбивство на човниковій станції у Києві (фото, відео)

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Слідчі дії на місці злочину

Сумчанин задушив 63-річного киянина, замотав тіло і викинув у річку

Столичні правоохоронці розкрили вбивство чоловіка, яке сталося навесні на Жуковому острові. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«На початку травня до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про мертвого чоловіка у воді на Жуковому острові. Правоохоронці, які виїхали за викликом, у річці Дніпро неподалік човникової станції виявили тіло чоловіка, замотане у ковдру та клейку стрічку. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та навколишньої території, опитала місцевих мешканців», - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та розпочали оперативно-розшукові дії.

Начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин розповів: «Провівши комплекс заходів, правоохоронці з’ясували, що тяжкий злочин скоїв 30-річний уродженець Сумської області, який рушником задушив 63-річного киянина. Після скоєного, аби уникнути покарання, він замотав тіло, викинув у річку і поїхав додому».

Оперативники карного розшуку затримали зловмисника вдома. Чоловік не чинив опір і згодом зізнався у вбивстві. За його словами, на початку весни вони випивали у помешканні на території човникової станції, де тимчасово проживав потерпілий. Обоє перебували у стані сп’яніння, посварилися - і сумчанин задушив киянина.

«Чоловікові оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства. За поданням слідчих суд арештував його на 60 діб», - додав Волошин.

Відомо, що затриманий раніше судимий за крадіжку і злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.