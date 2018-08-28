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    Поліція розшукує мотоцикліста, який збив жінку на пішохідному переході

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    Місце ДТП на Кільцевій дорозі - Поліція розшукує мотоцикліста, який збив жінку на пішохідному переході
    Фото: Нацполіція
    Місце ДТП на Кільцевій дорозі

    Потерпіла від отриманих травм померла у кареті швидкої медичної допомоги

    У травні цього року на Кільцевій дорозі у Києві мотоцикліст збив жінку на пішохідному переході і втік із місця пригоди. Потерпіла від отриманих травм померла у кареті швидкої медичної допомоги.

    Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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    «Досудовим розслідуванням встановлено, що 28-річна жінка, яка працювала у магазині неподалік місця події, поверталася додому і переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом поблизу зупинки громадського транспорту «Вулиця М.Трублаїні». Водій мотоцикла, який рухався у напрямку Одеської площі, здійснив наїзд на киянку та зник з місця події. Від травм, отриманих під час дорожньо-транспортної пригоди, пішохід померла у автомобілі швидкої медичної допомоги», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці опитали свідків та очевидців, вилучили відео із камер відеонагляду, провели інші оперативно-розшукові заходи, але відшукати мотоцикл та встановити особу водія - винуватця ДТП на цей час не вдалося. 

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    Поліція розшукує мотоцикліста, який збив жінку на пішохідному переході
    Поліція розшукує мотоцикліста, який збив жінку на пішохідному переході
    Поліція розшукує мотоцикліста, який збив жінку на пішохідному переході

    Слідчі звертаються до громадян, які мають інформацію, що зможе допомогти у розкритті кримінального правопорушення, звернутися до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за номером телефону (044) 271-68-74 або за адресою вул. Володимирська, 15.

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