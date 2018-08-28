Поліція розшукує мотоцикліста, який збив жінку на пішохідному переході



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Фото: Нацполіція Місце ДТП на Кільцевій дорозі

Потерпіла від отриманих травм померла у кареті швидкої медичної допомоги

У травні цього року на Кільцевій дорозі у Києві мотоцикліст збив жінку на пішохідному переході і втік із місця пригоди. Потерпіла від отриманих травм померла у кареті швидкої медичної допомоги.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 28-річна жінка, яка працювала у магазині неподалік місця події, поверталася додому і переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом поблизу зупинки громадського транспорту «Вулиця М.Трублаїні». Водій мотоцикла, який рухався у напрямку Одеської площі, здійснив наїзд на киянку та зник з місця події. Від травм, отриманих під час дорожньо-транспортної пригоди, пішохід померла у автомобілі швидкої медичної допомоги», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці опитали свідків та очевидців, вилучили відео із камер відеонагляду, провели інші оперативно-розшукові заходи, але відшукати мотоцикл та встановити особу водія - винуватця ДТП на цей час не вдалося.

Слідчі звертаються до громадян, які мають інформацію, що зможе допомогти у розкритті кримінального правопорушення, звернутися до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за номером телефону (044) 271-68-74 або за адресою вул. Володимирська, 15.