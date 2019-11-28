Вандали залишили написи на пам'ятнику Отаману Головатому



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Невідомі розмалювали пам'ятник отаману Головатому, який розташовано в Старобазарному сквері

Працівники комунального підприємства «Сервісний центр» в ході щоденного обходу та прибирання території, що обслуговується, виявили, що на скульптурах пам'ятника (кінь) Отаману Головатому, який розташовано у Старобазарному сквері, невідомі залишили написи.

Фахівці дільниці з обслуговування пам'ятників монументального мистецтва, які не є пам'ятками архітектури, оперативно змили написи та привели в належний вигляд пам'ятник.