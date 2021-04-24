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    На столичній Оболоні легковик в’їхав в стіну багатоповерхівки (відео)

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    Причини ДТП з&rsquo;ясовують правоохоронці - На столичній Оболоні легковик в’їхав в стіну багатоповерхівки (відео)
    Причини ДТП з’ясовують правоохоронці
    Фото ВартовіЕспресо

    Водія шаленого автомобіля врятували подушки безпеки

    У ніч з 23 на 24 квітня 2021 року в Оболонському районі міста Києва сталася незвична ДТП.

    З невідомих причин, Volkswagen злетів з дороги, зніс кілька стовпчиків, далі виїхав на газон та вдарився об стіну багатоповерхового житлового будинку, повідомили ВартовіЕспресо.

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    На столичній Оболоні легковик в’їхав в стіну багатоповерхівки (відео)
    На столичній Оболоні легковик в’їхав в стіну багатоповерхівки (відео)
    На столичній Оболоні легковик в’їхав в стіну багатоповерхівки (відео)
    На столичній Оболоні легковик в’їхав в стіну багатоповерхівки (відео)

    На шляху у шаленого Volkswagen не було випадкових перехожих, тож в даній пригоди ніхто з людей не постраждав. Самого ж водія врятували подушки безпеки.

    Причини ДТП з’ясовують правоохоронці.

    Як повідомлялося, 22 квітня на 18 км автодороги Київ – Одеса зіткнулися три автомобілі.

    Також 22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.

    Нагадаємо, на трасі Київ-Харків позашляховик влетів у стелу АЗС.

    Теги: ДТП Київ дороги водій Volkswagen
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