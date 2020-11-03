Поліція викрила серійного крадія автодзеркал на Троєщині (фото)

Зловмисник демонтовував бокові дзеркала здебільшого з позашляховиків, припаркованих біля будинків

Протягом літа до столичної поліції надходили повідомлення про те, що на вулицях Закревського, Каштановій, Лифаря, Градинській, Висоцького та проспекті Маяковського Деснянського району невідомий знімає дзеркала з іномарок. Всі виклики були належним чином задокументовані слідчо-оперативною групою районного управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці викрили 43- річного уродженця Миколаївської області, який провів за ґратами більше 15 років за вчинення майнових злочинів. Наразі фігурант перебуває під вартою за вчинення аналогічного злочину у Дніпровському районі столиці.

«Як з’ясували поліцейські, правопорушник обирав позашляховик, здійснював демонтаж бокових дзеркал заднього виду та у більшості випадків залишав на лобовому склі свій номер телефону аби в подальшому автовласник міг викупити викрадені дзеркала за гроші у сумі від 1000 до 3000 гривень», – розповіла слідча Деснянського управління поліції Ніна Головська.

Фігуранту інкримінують вчинення 15 епізодів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно) Кримінального кодексу України.

Зловмисник знаходиться під вартою. Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.