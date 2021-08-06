  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Поліція виявила нелегалів у студентських гуртожитках Києва (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нелегали будуть примусово повернені на батьківщину - Поліція виявила нелегалів у студентських гуртожитках Києва (фото)

    Нелегали будуть примусово повернені на батьківщину

    Фото: Нацполіція

    Іноземці прибули до Києва під приводом навчання, проте у них закінчився термін законного перебування у країні

    Працівники управління міграційної поліції Києва та співробітники управління міграційного контролю Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у Києві та Київській області перевірили студентські гуртожитки у Дніпровському та Солом’янському районах столиці та виявили 32 іноземців. Серед них - трьох громадян іншої держави, які незаконно перебували на території України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці з’ясували, що чоловіки, 1996 та 1998 років народження, є студентами одного зі столичних вишів. Водночас, іноземці проживали у студентському гуртожитку з недійсними посвідками.

    На трьох правопорушників співробітники поліції склали адміністративні протоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Окрім того, за рішенням Державної міграційної служби, чоловіки будуть примусово повернені на батьківщину.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Поліція виявила нелегалів у студентських гуртожитках Києва (фото)
    Поліція виявила нелегалів у студентських гуртожитках Києва (фото)

    Як повідомлялося, на початку липня під час рейдів на ринках в Деснянському районі столиці було виявлено кілька десятків іноземців, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства.

    Теги: Національна поліція України Київ мігранти студенти іноземці Державна міграційна служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція виявила нелегалів у студентських гуртожитках Києва (фото)