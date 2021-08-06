Поліція виявила нелегалів у студентських гуртожитках Києва (фото)

Іноземці прибули до Києва під приводом навчання, проте у них закінчився термін законного перебування у країні

Працівники управління міграційної поліції Києва та співробітники управління міграційного контролю Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у Києві та Київській області перевірили студентські гуртожитки у Дніпровському та Солом’янському районах столиці та виявили 32 іноземців. Серед них - трьох громадян іншої держави, які незаконно перебували на території України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що чоловіки, 1996 та 1998 років народження, є студентами одного зі столичних вишів. Водночас, іноземці проживали у студентському гуртожитку з недійсними посвідками.

На трьох правопорушників співробітники поліції склали адміністративні протоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім того, за рішенням Державної міграційної служби, чоловіки будуть примусово повернені на батьківщину.

Як повідомлялося, на початку липня під час рейдів на ринках в Деснянському районі столиці було виявлено кілька десятків іноземців, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства.