Під час облави в хостелах і на ринках Києва поліція виявила нелегалів (фото)

Правоохоронці відпрацьовували території хостелів та ринків у різних районах столиці

Працівники управління міграційної поліції спільно з представниками Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у Києві та співробітниками превентивної діяльності столичної поліції в рамках комплексного відпрацювання виявили 14 іноземних громадян, які незаконно знаходились на території України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як зазначив начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Києві Денис Дем’янюк, правоохоронці відпрацьовували території хостелів та ринків у різних районах столиці.

«На даний час відносно тринадцяти громадян прийнято рішення про примусове видворення до країн їх походження, а одного громадянина доставлено до пункту тимчасового перебування іноземців у місті Чернігів. На порушників складено протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – повідомив Дем’янюк.

Нагадаємо, на початку в Києві правоохоронці виявили чотирьох іноземців, що незаконно знаходились на території України. Чоловіки потрапили в Україну під приводом подальшого навчання та працевлаштування.

Нещодавно столичними правоохоронцями було викрито групу осіб, яких підозрюють у сприянні та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Нелегальний бізнес організували дві мешканки столиці – засновниці туристичних фірм. З метою незаконного переправлення іноземців через державний кордон України вони за грошову винагороду фіктивно працевлаштовували останніх на підприємствах, які фактично не здійснювали жодної господарської діяльності.