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    Під час облави в хостелах і на ринках Києва поліція виявила нелегалів (фото)

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    Нелегалів буде примусово видворено до країн їхнього походження - Під час облави в хостелах і на ринках Києва поліція виявила нелегалів (фото)
    Нелегалів буде примусово видворено до країн їхнього походження
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці відпрацьовували території хостелів та ринків у різних районах столиці

    Працівники управління міграційної поліції спільно з представниками Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у Києві та співробітниками превентивної діяльності столичної поліції в рамках комплексного відпрацювання виявили 14 іноземних громадян, які незаконно знаходились на території України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як зазначив начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Києві Денис Дем’янюк, правоохоронці відпрацьовували території хостелів та ринків у різних районах столиці.

    «На даний час відносно тринадцяти громадян прийнято рішення про примусове видворення до країн їх походження, а одного громадянина доставлено до пункту тимчасового перебування іноземців у місті Чернігів. На порушників складено протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – повідомив Дем’янюк.

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    Під час облави в хостелах і на ринках Києва поліція виявила нелегалів (фото)
    Під час облави в хостелах і на ринках Києва поліція виявила нелегалів (фото)

    Нагадаємо, на початку в Києві правоохоронці виявили чотирьох іноземців, що незаконно знаходились на території України. Чоловіки потрапили в Україну під приводом подальшого навчання та працевлаштування.

    Нещодавно столичними правоохоронцями було викрито групу осіб, яких підозрюють у сприянні та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Нелегальний бізнес організували дві мешканки столиці – засновниці туристичних фірм. З метою незаконного переправлення іноземців через державний кордон України вони за грошову винагороду фіктивно працевлаштовували останніх на підприємствах, які фактично не здійснювали жодної господарської діяльності.

    Теги: Національна поліція України Київ мігранти іноземці Державна міграційна служба
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    Під час облави в хостелах і на ринках Києва поліція виявила нелегалів (фото)